الأمطار المتساقطة بالقصرين ستكون لها تأثيرات إيجابية على موسم الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة

أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين عمر السعداوي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأمطار المتساقطة يوم أمس واليوم بجل معتمديات الجهة بكميات متفاوتة ستكون لها تأثيرات إيجابية على موسم الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة وخاصة قطاع الحبوب المطرية الذي قال إن نسبة إنجازه حاليا بالجهة لم تتجاوز ال10 بالمائة فقط .

وبين السعداوي في سياق متصل أن الغيث النافع المتواصل نزوله حتى الآن بالجهة سيكون حافزا للفلاّحين للانطلاق في حرث الأرض وزراعة القمح والشعير ، مبرزا أن مساحة الحبوب المبرمجة للموسم الفلاحي الجديد بالولاية تقدر ب85 ألف هكتار موزعة بين 80 ألف هكتار مطرية و5 آلاف هكتار مروية وهي نفس المساحة المبرمجة في الموسم الفلاحي المنقضي الذي شهد انحباسا في الأمطار ونسبة انبات منعدمة للحبوب المطرية.

وأوضح ذات المصدر أن نسبة زراعة القمح المروي بلغت حاليا 40 بالمائة مقابل 60 بالمائة للشعير المروي ، مضيفا أن الأمطار الحالية ستكون لها أيضا انعكاسات جد إيجابية على غراسات الزيتون الممتدة على 93 ألف هكتار بنمطيها المطري والمروي وتعد 7 فاصل 1 مليون أصل موزعة بين 2 مليون أصل مروي و5 فاصل 1 مليون أصل مطري .

يشار الى أن ولاية القصرين سجلت يوم أمس نزول كميات من الأمطار ترواحت بين 2 مم و 22 مم وسجلت اليوم معتمدية فوسانة ( منطقة فلاحية بإمتياز) نزول كميات هامة من الغيث النافع ناهزت ال10 ملمترات استبشر بها الفلاح كثيرا نظرا لفوائدها الكبرى على القطاع الفلاحي الحالي.