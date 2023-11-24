من بينها “اللبلابي”: ستمنحك الدفء..أطعمة صحية لمحاربة البرد..

بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها بلادنا وانخفاض درجات الحرارة خاصة واننا مقبلون على فصل الشتاء يقدم “المصدر” لقرائه أطعمة تساعد على مقاومة موجة البرد.

– الحبوب:

يفضل بأن تبدأ نهارك بدقيق الشوفان أو العصيدة، أو أي أطباق مصنوعة من القمح. ورغم أن كثيرين يميلون في هذه الفترة لتناول البيتزا والمعجنات، فإن الأطباء ينصحون بالتقليل من هذه الأطعمة.

كما تنصح الأمهات بالإقبال على تناول العصيدة والأطباق المحضرة من دقيق الشوفان مع إضافة بعض الخضراوات لتعزيزها بالفيتامينات. وينصح الأطفال بعمل شطائر بخبز القمح الكامل.

-اللبلابي:

من أشهر الاكلات التونسية الشعبية المقاومة للبرد يقبل عليها التونسيون بكثافة في الشتاء وهي تعتبر ملاذا للباحثين عن الدفء بفضل مكوناتها الحارة والساخنة وعن تقوية مناعة الجسم نظرا لاحتوائها على أغذية صحية.

واللبلابي هو من أشهر وأعرق الأكلات الشعبية وأقربها إلى قلوب التونسيين رغم بساطة مكوناته وسرعة تحضيره، فقوامه الأساسي قطع من الخبز البارد والحمص المطبوخ.

– الشوربة

يمكن للوجبات السائلة مثل الشوربة والحساء أن تمثل خيارا جيدا لأنها تحتوي على كمية مهمة من الخضار تجعل الجسم دافئا من الداخل. والشوربات التي تحتوي على البقول والقرع والشعير ممتازة لأنها غنية بالكربوهيدرات. وعند إضافة رشة من الكمون والقرفة والزنجبيل، تحصل على وجبة لذيذة ومتكاملة. ويمكن للأمهات والأطفال التمتع بالشوربة في أي وقت في الليل، كوجبة مغذية دون أي إزعاج للمعدة.

4- الفواكه المجففة والمكسرات

يعتبر اللوز والكاجو والجوز مصادر غنية بالدهون الصحية، تساعد على تعديل حرارة الجسم. كما أن التين والتمور والزيتون هي أيضا من الخيارات الممتازة في البلدان التي تشهد موجات صقيع حادة.

– اللحوم

بالنسبة لمن هم ليسوا نباتيين، يفترض أن يشكل اللحم جزءا مهما من النظام الغذائي، باعتبار أنه يرفع حرارة الجسم أثناء الهضم، وهو مصدر ممتاز للبروتين والحديد. كما يمكن التركيز على اللحم في الحمية الغذائية للحوامل، لأنه يوفر احتياجات الأم من الحديد.

– العسل

يمكن تناول العسل منفردا، أو إَضافته إلى السلطات. وهو مفيد جدا في فصل الشتاء.

– المشروبات الساخنة

يسمح تناول المشروبات الساخنة بتدفئة الجسم من الداخل في فصل الشتاء. وتعد القهوة خيارا ممتازا بشرط عدم تناول أكثر من كوبين في اليوم. كما أن الشوكولاتة الساخنة والشاي والحليب الدافئ كلها مفيدة لمقاومة برد الشتاء. ولكن تنصح الأمهات الحوامل والمرضعات بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.