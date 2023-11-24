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عاجل/ تأخير النظر في قضيّتي الشهيدين بلعيد والبراهمي

2023/11/24 أهم الأخبار, تونس, سياسة


قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم الجمعة، تأخير النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد لجلسة يوم 15ديسمبر 2023 وقضية الشهيد محمد البراهمي لجلسة يوم 5 جانفي 2024 وذلك للتمادي على تنفيذ الأحكام التحضيرية طبقا لطلبات هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، حسبما اكدته حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمساعدة الاولى لوكيل الجمهورية لاذاعة موزايك.
ووفق ذات المصدر، فقد تم جلب واخراج كل المتهمين الموقوفين على ذمة القضيتين من سجون ايقافهم ومثلوا جميعهم أمام الدائرة الجنائية المختصة بحضور محامييهم وهيئة الدفاع عن الشهيدين.

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