رئيس الأرجنتين الجديد يعتزم إغلاق البنك المركزي في البلاد

ذكر بيان المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين المنتخب خافيير ميلي، أن الأخير لن يتراجع عن الفكرة بإغلاق المصرف المركزي في البلاد، مشيرا إلى أنها فكرة غير قابلة للتفاوض.

وجاء في البيان”: “نظرا لانتشار الشائعات الكاذبة، نريد هنا أن نوضح أن قضية إغلاق المصرف المركزي لجمهورية الأرجنتين غير قابلة للتفاوض”.

يُشار إلى أن فريق ميلي أعلن أيضا أنه اعتبارا من 10 ديسمبر المقبل، سيكون هوراسيو مارين رئيسا لشركة النفط والغاز YPF المملوكة للدولة.

وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية تفيد بأن ميلي رفض تعيين إيميليو أوكامبو رئيسا للمصرف المركزي. علما أن الاقتصادي هذا والمقرب من رئيس الدولة المنتخب يُعرف بأنه مؤيد لسياسة الدولرة.

وأصبح معروفا أنه في 19 نوفمبر الجاري، تم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. وانهزم فيها النائب الليبرالي، الذي رشحه ائتلاف “تقدم الحرية” اليميني، وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا.

يشار إلى أن الرئيس الجديد ميلي، وهو يعتبر خبيرا اقتصاديا، يدعو إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي في حياة السكان، ويعتقد أيضا أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي من أجل محاربة التضخم ويعد أيضا بخصخصة الشركات المملوكة للدولة.