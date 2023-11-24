عاجل/مجموعة من المهاجرين الافارقة يعتدون على أعوان حرس ويحرقون سيارة أمنية..

اقدمت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الاعتداء على عدد من أعوان الحرس الوطني مع إضرام النار في سيارتهم الأمنية في منطقة الحمايزية بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس.

ووفق ما أكّده هشام بن عياد وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 في تصريح لموزاييك فأنّ الصدامات اليوم جدت بعد قيام أعوان الحرس الوطني بإتلاف عدد من المراكب الحديدية المعدة للغرض في إطار التصدي لعمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، فتم التعرض لهم مع قلب سيارة امنية واضرام النار فيها.

وأكد نفس المصدر أنه تم تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالبحث في هذه القضية وتتبع الأطراف الضالعة بتهم من بينها محاولة القتل العمد وإضرام النار بعربة والعصيان ضدّ مجموعة من الافراد يفوق عددهم العشرة