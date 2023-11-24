الليلة وغدا: رياح قوية تصل سرعتها 100 كلم/س بهذه المناطق..

السيسي: مستعدون لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بوجود قوات من “الناتو” أو الأمم المتحدة

عاجل/ قرارات جديدة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي..

عاجل/ الإبقاء على رضا شرف الدين بحالة سراح

الكشف عن تاجر جملة للمواد الغذائية تعمّد تحرير فواتير وهمية بأسماء تجار تفصيل

2023/11/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، اليوم الجمعة، عن تاجر جملة للمواد الغذائية بمعتمدية سبيطلة، يقوم بتحرير فواتير وهمية بأسماء تجار تفصيل للمواد الغذائية والتفريط في كمية من المنتوجات المدعمة دون تزويدهم بالبضاعة، وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي.
وأوضحت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرق المراقبة الإقتصادية حرّرت مخالفة اقتصادية ضدّ تاجر الجملة المذكور تتعلق بالاتجار في منتجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض، وحجزت صوريا المواد الغذائية موضوع المعاينة واتخذت عقوبة إدارية ضد صاحبها تمثلت في منعه من التزود، مشيرة إلى أن هذه العملية تمت في إطار مراقبة مسالك توزيع مادة الزيت النباتي المدعم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn