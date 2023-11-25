عاجل/ثاني أيام الهدنة.. الإفراج عن 13 إسرائيليا مقابل 39 فلسطينيا..

من المنتظر أن يتم اليوم السبت الإفراج عن 13 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس مقابل 39 أسيرا فلسطينيا، بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين، التي ستستمر على مدى 4 أيام.

وأفادت تقارير بأن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء 13 محتجزا إسرائيليا من المنتظر أن تفرج عنهم حركة حماس خلال اليوم السبت، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية.

وهذا العدد من المحتجزين الإسرائيليين الذي سيتم الإفراج عنهم مماثل للذين أطلقت حماس سراحهم أمس الجمعة، عدا المحتجزين التايلانديين الذين أفرج عنهم ولم يكونوا ضمن الصفقة المتفق عليها.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وعدت حكومته بالعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يراجعون القائمة.

وينص اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، والذي جاء بوساطة قطرية ومصرية، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل محتجز إسرائيلي.

سكاي نيوز