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الرابطة المحترفة الأولى: الجولة 11 ـ النتائج والترتيب

2023/11/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

الأحد 26 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
في قفصة
قوافل قفصة – الملعب التونسي 1ـ3
في بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل سليمان 2ـ1

المجموعة الأولى :
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الملعب التونسي 20 10 6 2 2 16 9
2- النادي الافريقي 18 8 5 3 0 11 4
– النجم الساحلي 18 9 5 3 1 12 4
4-الاولمبي الباجي 13 9 4 1 4 7 11
5-اتحاد بن قردان 11 10 3 2 5 7 10
6-قوافل قفصة 6 9 1 3 5 6 13
7-مستقبل سليمان 3 9 1 0 8 6 14

المجموعة الثانية:
في المنستير
الاتحاد المنستيري – اتحاد تطاوين 3ـصفر

السبت 25 نوفمبر
المجموعة الثانية:
في ملعب 15 أكتوبر
النادي البنزرتي – مستقبل المرسى 3 – 1
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي – نجم المتلوي 2 – 0

الترتيب نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1- الاتحاد المنستيري 22 9 7 1 1 18 7
2- الترجي التونسي 19 7 6 1 0 12 3
-النادي الصفاقسي 19 10 6 1 3 12 3
4 -النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 5 9
– نجم المتلوي 9 9 2 3 4 8 12
6- اتحاد تطاوين 6 9 1 3 5 4 12
7- مستقبل المرسى 2 9 0 2 7 3 16

الخميس 14 ديسمبر 2023
المجموعة الأولى
في رادس -س 14
النادي الافريقي – النجم الساحلي

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