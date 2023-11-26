الرابطة المحترفة الأولى: الجولة 11 ـ النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

الأحد 26 نوفمبر 2023

المجموعة الاولى

في قفصة

قوافل قفصة – الملعب التونسي 1ـ3

في بن قردان

اتحاد بن قردان – مستقبل سليمان 2ـ1

المجموعة الأولى :

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الملعب التونسي 20 10 6 2 2 16 9

2- النادي الافريقي 18 8 5 3 0 11 4

– النجم الساحلي 18 9 5 3 1 12 4

4-الاولمبي الباجي 13 9 4 1 4 7 11

5-اتحاد بن قردان 11 10 3 2 5 7 10

6-قوافل قفصة 6 9 1 3 5 6 13

7-مستقبل سليمان 3 9 1 0 8 6 14

المجموعة الثانية:

في المنستير

الاتحاد المنستيري – اتحاد تطاوين 3ـصفر

السبت 25 نوفمبر

المجموعة الثانية:

في ملعب 15 أكتوبر

النادي البنزرتي – مستقبل المرسى 3 – 1

في ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي – نجم المتلوي 2 – 0

الترتيب نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه

1- الاتحاد المنستيري 22 9 7 1 1 18 7

2- الترجي التونسي 19 7 6 1 0 12 3

-النادي الصفاقسي 19 10 6 1 3 12 3

4 -النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 5 9

– نجم المتلوي 9 9 2 3 4 8 12

6- اتحاد تطاوين 6 9 1 3 5 4 12

7- مستقبل المرسى 2 9 0 2 7 3 16

الخميس 14 ديسمبر 2023

المجموعة الأولى

في رادس -س 14

النادي الافريقي – النجم الساحلي