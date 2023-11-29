مجلس وزاري يقرّر إتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين التزوّد بالأدوية وتوفيرها للعموم

أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، خصّصت للنظر في ملف المنظومة الدوائية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تقرر خلال هذه الجلسة اتخاذ جملة من الاجراءات من أجل ترشيد التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية وتوفيرها للعموم، الى جانب الحفاظ على ديمومة المنظومة الدوائية، والصناعات الصيدلية الوطنية، بهدف مزيد تدعيم المنظومة الصحية بصفة عامة.

وتمت الجلسة بحضور كل من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، ووزير الصحة علي مرابط، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.