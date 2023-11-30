صادم/أكدت أنها تخلصت: شبهة قتل فتاة لمولودها وإخفاء الجثة..!

تلقت مصلحة التنسيق العدلي باقليم الامن الوطني بالمنستير اشعارا بقبول بامراة لديها نزيف وبعد معاينتها تبين انها قامت بعملية ولادة حديثا.

وحسب ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا اليوم الخميس فانه بالتحقيق مع المعنية بالامر والتي من مواليد 2001 اعترفت بانهاربطت علاقة مع شخص من مواليد 1990 اثمرت عن انجاب وليد.

كما اعترفت الفتاة وفق المصدر ذاتخ بالتنسيق مع اب الرضيع للتخلص منه ولكن الى حد الان لا توجد جثة للتاكد من ما اذا كانت جريمة قتل او اتجار بالبشر.

وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير ان المتهمة قالت في اعترافاتها انها اختفه في الة الغسيل ثم تخلصت منه في حاوية الفضلات ولا يمكن الجزم الا بعد العثور على الجثة هذا وقد تم ايقافها هي والطرف الذي معها لانه حسب اقوالها هو من حرضها على قتله وفق تعبيره.

واضاف بن جحا في تصريح لموزاييك انه قد تم فتح تحقيق للتاكد من صحة اقوالها وما اذا كانت تخلصت منه او فرطت به بالبيع وهنا قد تتغير القضية من جريمة قتل الى جريمة اتجار بالبشر.