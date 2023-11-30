عاجل/بعد رفض نقلها الى مستشفى الرابطة: هذا ما كشفه محامي عبير موسي..

أكد علي الطياشي محامي عبير موسي اليوم الخميس تعكر الحالة الصحية لمنوبته حيث تعاني من اوجاع كبيرة لا تستطيع النوم بطريقة مريحة ولديها صعوبة في الجلوس والكل قدمنا تقرير لقاضي التحقيق لم يستجب له وقد دخلت في اضراب جوع لليوم الثاني.

وبين هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي رفضت نقلها إلى مستشفى الرابطة لتلقّي العلاج بقرار من إدارة سجن النساء بمنوبة، بسبب أنّ طبيب سجن الرابطة غير مختص في الحالة التي تعاني منها موسي بالاضافة الى ان نقلها فيه تنكيل بها وخطر على صحتها نظرا للاوجاع التي تعاني منها، وفق تعبيرها.

وأشار الطياشي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ان الاوجاع التي تعاني منها موسي هي جراء ما لحقها يوم اعتقالها حيث تم ايقافها بطريقة عنيفة

واكد المتحدث ان قرار رفضها نقلها إلى مستشفى الرابطة لتلقّي العلاج معلل وفي محله وفق تعبيره