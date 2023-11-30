الكشف عن شبكة لترويج ”الكوكايين” والاحتفاظ بشقيقين

على اثر توفر معلومات لدى إطارات و أعوان مصلحة فرق مكافحة المخدرات بالادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، مفادها اندماج إمرأة أصيلة جهة قرطاج صلامبو في مجال ترويج المخدرات خاصة منها مخدر الكوكايين حيث باجراء مراقبة ميدانية دقيقة على منزل المعنية وبعد التأكد من تحوزها على كمية هامة من مخدر الكوكايين تم التنقل على عين المكان بالتنسيق مع النيابة حيث أمكن القبض عليها وشقيقها.

وقد تم حجز حوالي 1 كغ من مخدر الكوكايين و 01 ميزان الكتروني وقطعة من مخدر القنب الهندي و مهراس يحتوي اثار مخدر الكوكايين و خنجر يشتبه في كونه أثري، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.