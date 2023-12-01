الكنام يصدر بلاغ هام للمواطنين..

شرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” في التسجيل الآلي لجميع المضمونين الاجتماعيين بمنصة المركز الإفتراضي وفق ما أعلنه الصندوق في بلاغ له على صفحته على فيسبوك.

وأفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تيسير التسجيل الإلكتروني بالمركز الافتراضي لجميع المضمونين الاجتماعيين لافتا الى أنه سيتم إعلامهم بكلمة العبورعبر إرسالية قصيرة ترسل لهم بالاعتماد على أرقام الهاتف المخزنة لدى الصندوق.

وأضاف الصندوق أنه يمكن تغيير كلمة العبور بالولوج إلى المركز الإفتراضي عبر الرابط التالي: او عبر رمز الاستجابة السريعة https://cente e-cnam.tn . (QR-code)

ودعا الصندوق الوطني للتأمين على المرض كل الراغبين في تحيين رقم الهاتف الإتصال بأقرب مركز للصندوق.

ولفت صندوق التأمين على المرض الى أن المركز الإفتراضي يتولى تقديم عدة خدمات للمضمونين الاجتماعيين على غرار متابعة جميع مراحل تصفية الملفات بصفة حينية واستخراج كشوفات مصاريف العلاج ومتابعة التحويلات البنكية أو البريدية وتحميل قرارات التكفل بالأدوية الخصوصية والإيداع الإلكتروني للوثائق التكميلية الخاصة بالأدوية الخصوصية الى جانب متابعة السقف السنوي للمصاريف وكذلك تغيير المنظومات العلاجية أو طبيب العائلة في الآجال القانونية.