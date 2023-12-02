محامي مريم الدبّاغ: “الحكم قاس جدا.. ومنوّبتي تتوجّه بهذه الرسالة”..

قال بلال التازني محامي الأنستاغراموز مريم الدباغ، انه التقى منوّبته في السجن ووجهت رسالة شكر لكل من عبر عن مساندته لها ودعمها، بعد قرار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر في حق منوبته والقاضي بسجنها 4 أشهر مع النفاذ، معتبرا أن الحكم كان مفاجأة للجميع وقاسيا جدا، وفق تعبيره.

وأضاف المحامي في تصريح لموزاييك اليوم السبت: ” نسعى حاليا لتلخيص الحكم في أسرع وقت بهدف توجيه الملف إلى الاستئناف حتى يتم تعيين جلسة ولنترافع مجددا في الإخلالات الإجرائية التي تشوب الملف .. على أمل أن يتم الحكم بتأجيل التنفيذ.”

كما لفت إلى أن مريم الدباغ تقبلت الحكم وتفهمت الإجراءات، وأن الحكم مثل مفاجأة بالنسبة لعائلتها، مشيرا إلى أن والدها يمر بظروف صحية صعبة.

يذكر ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن الأنستاغراموز مريم الدباغ مدة أربعة أشهر مع النفاذ، من أجل تهم تتعلق بالثلب والإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر شكاية تقدمت بها ضدها زميلتها حنان العش.