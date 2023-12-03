أريانة: القبض على أجنبيين من أجل غسيل الأموال وتدليس العملة..والداخلية تكشف..

على إثر قيام فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة يوم 2 ديسمبر 2023 بدوريّة لصالح الأمن العام بجهة النصر، تمّ ضبط شخصين يحملان جنسيّات إحدى الدّول الإفرقيّة جنوب الصّحراء على متن سيّارة والذين بتفتيشهما تمّ العثور لدى أحدهما على مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 250 “أورو” مُزيّفة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.

وأوضح البلاغ أنّه بتقديمهما إلى مقرّ الفرقة والتحرّي معهما تم العثور لدى أحدهما على مقطع فيديو يظهر فيه المعني بصدد مخاطبة أحد معارفه متواجد بدولة مجاورة مُبرزا لهُ مبلغا ماليّا قدره 5 مليون “دولار” سيقوم بإرساله إلى إحدى الدّول العربيّة، كما أفاد أنهُ يتحوّز على كميات هامة تفوق ملايين الدولارات المزيّفة بإحدى الدّول المُجاورة، واعترف أنه منخرط في وفاق متكوّن من أشخاص أفارقة جنوب الصحراء وأشخاص من دولة مجاورة يتولون طبع كميات هامّة من الأوراق النقديّة من فئة 100 “دولار” ليقوموا في مرحلة أخرى ببيعها إلى جهات اخرى بنصف القيمة للورقة النقديّة المزيفة.

وبمزيد تعميق التحرّيات وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بأريانة وإحاطتها علما بحيثيّات الموضُوع، تمّت مُداهمة منزل المظنون فيهما بجهة المنيهلة وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 4300 “أورو” و80 ورقة نقدية من فئة 01 “دولار”.

وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بأريانة، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل “تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال” و “تدليس العملة الأجنبية والمشاركة في ذلك ووضع وعرض وإدخال تلك العملة للبلاد التونسية” والأبحاث مُتواصلة.