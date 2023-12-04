عاجل/ الإطاحة بشبكة من الطلبة يروّجون ‘الزطلة’

تم القبض على شبكة من الطلبة ينشطون في ترويج مخدر القنب الهندي (الزطلة)،حسبما أفاد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير في تصريح لموزاييك.

وحسب ذات المصدر فان معلومات توفرت لدى مركز الأمن الوطني بهيبون مفادها تعمد طالبان ترويج مخدر القنب الهندي بمحيط الحرم الجامعي كما يتعمدان ترويج نفس المخدر المذكور بأحد المطاعم الكائن بالقرب من الحرم الجامعي وذلك بمعية أحد العملة التابعين للمطعم، تم نصب كمين محكم للأشخاص الثلاثة وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 05 قطع متفاوتة الأحجام ينوون ترويجها.

وبعد مراجعة ممثل النيابة العمومية والحصول على إذن بالتفتيش تم التنقل إلى مقر إقامة الطلبة انفي الذكر، أين تم العثور على ميزان الكتروني، شفرة حادة، وورق بلاستيكي شفاف و03 قطع مختلفة الاحجام من المخدر المذكور.

وتم تقديم جميع الأطراف إلى مقر الاستمرار أين تم فتح محضر بحث في الغرض من أجل “مسك وإستهلاك وإحالة وترويج مادة مخدرة”. وبمراجعة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بالانفار الثلاثة واحالة المحضر إلى فرقة الشرطة العدلية.

وبمواصلة الأبحاث تم نصب كمين للطالب”الذي يقوم بتزويد الطلبة المذكورين المحتفظ بهم بمخدر القنب الهندي والذي تبين انه محل تفتيش من أجل ترويج مادة مخدرة والذي بالتحري معه تبين انه ضالع صلب شبكة طلابية تتكون من 8 اشخاص تنشط داخل الحرم الجامعي والمبيتات الجامعية لترويج المخدرات.

وقد تم كشف الشبكة وإلقاء القبض على 6 اشخاص تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية وادراج نفرين اخرين بالتفتيش.