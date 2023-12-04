بنزرت: إزالة 94 نقطة انتصاب فوضوي

نفذت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مجموعة حملات رقابية شملت بالخصوص عددا من الفضاءات العمومية بمنطقتي بنزرت المدينة وجرزونة، ومنها بالخصوص مناطق بنيقرو وحسن النوري وسوق الصدقاوي ومحيطه وساحة الرائد البجاوين.

وتأتي هذه الحملات في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والتصدي للانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي، بحسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول.

وأسفرت هذه الحملات الرقابية عن إزالة 94 موضع انتصاب فوضوي و6 خيام تعمّد أصحابها تركيزها بالطريق العام و حجز 300 كلغ من الملابس المستعملة والأحذية و تنفيذ 17 عملية حجز مختلفة لكميات من الألواح الخشبية والحديدية.

ولاحظ المصدر ذاته أن هذه الحملات متواصلة حرصا على تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء وحماية المناخين الإجتماعي والمهني بالمناطق المستهدفة من كل تجاوز.