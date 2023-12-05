عاجل/محامي رضا شرف الدين يفجرها وهذا ما كشفه..

افاد جمال الحاجي محامي رجل الاعمال رضا شرف الدين ان “قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق منوبه بتهمة غسل الاموال وجرائم ديوانية وصرفية وتهرب جبائي”.

وكشف المحامي اليوم الثلاثاء ان منوبه مازال بحالة سراح في قضية التآمر على امن الدولة نظرا لانعدام توفر ولو قرينة واحدة في هذا الملف، وفق تعبيره.

وأوضح الحاجي في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن الأسئلة التي وجهت لرضا شرف الدين تعلقت بالفصل 96، لافتا إلى وجود تشنج إجرائي في اصدار بطاقة الايداع بالسجن بعد بقاءه لمدة26 يوما رهن الايقاف.

هذا واكد المحامي إلى تعرض منوبه للهرسلة من خلال تواصل السماعات لمدة يومين، مبينا انهم كهيئة دفاع تقدموا بمطلب صلح للديوانة لمعرفة ما المطلوب من شرف الدين.

وختم المتحدث ان “الامن القومي الصحي مهدد ببقاء رضا شرف الدين رهن الإيقاف”.