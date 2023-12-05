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الاحتلال: “حمـ.ـاس أعطت الرهائن مخدّرات كي يبدوا سعداء”!!..

2023/12/05 أهم الأخبار, فلسطين, متفرقات

قالت وزارة الصحة لدى الاحتلال اليوم الثلاثاء، إن “مقاتلي حركة حماس أعطوا الأسرى مهدئات قبل الإفراج عنهم” في صفقة التبادل كي “يبدوا سعداء”.
واكدت مديرة قسم التغذية في وزارة الصحة، وفي لجنة الصحة في الكنيست،رونيت إندوالت، إن “حماس أعطت المخطوفين الفيتامينات ومهدئات لجعلهم يبدون سعداء” قبل إطلاق سراحهم من الأسر”.
وقال رئيس لجنة الصحة عضو الكنيست يوني مشرقي من حزب شاس، إن “على وزارة الصحة نشر تقرير مفصل للمنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم بشأن النتائج الطبية التي تم اكتشافها بعد عودة المختطفين”.
بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” في تقرير لها، إن “حركة حماس أعطت الأسرى الإسرائيليين مخدرات ليبدوا سعداء لدى إطلاق سراحهم”!

روسيا اليوم

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