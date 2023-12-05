سعيّد يفجرها ويكشف: 1500 انتداب غير قانوني في مؤسسة عمومية واحدة

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حوار جمعه بقياديي اتحاد الشغل على هامش احياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد اليوم الثلاثاء، انه تم مؤخرا الكشف عن 1500 انتداب دون موجب قانوني في مؤسسة عمومية واحدة، تضم اكثر من 7000 موظّف.

وشدد سعيّد على انه تم طيلة السنواب الفارطة العمل على ضرب المؤسسات العمومية ونهب اموال الشعب، من طرف لوبيات بالداخل والخارج.

وتابع سعيد مشددا ان تونس لن ترتهن لأحد.

وحول التصنيفات الأجنبية لتونس قال سعيّد:”المجهودات فنحن نبذلها وأما التصنيف فنحن نضع مقاييسه بناء على ارادة الشعب” مؤكدا أن ارادتنا اقوى بكثير من القوى الي تريد تحويلنا إلى مقاطعة تابعة لها وفق قوله.