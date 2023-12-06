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عاجل/كتائب القسام تدمر 23 آلية وتوقع جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى بغزة..

2023/12/06 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلنت كتائب القسام أنها دمرت الأربعاء 23 آلية لجيش الاحتلال كليا أو جزئيا، وقتلت وأصابت جنودا إسرائيليين، في عمليات ضد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفي بيت لاهيا شماله.

ونشرت كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- سلسلة من البيانات عبر تطبيق تليغرام استعرضت فيها عملياتها ضد قوات الاحتلال بالقطاع في اليوم الـ61 للحرب.

ففي محور شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) التي تقدمت قوات الاحتلال إلى مشارفها في الأيام القليلة الماضية، استهدف مقاتلو كتائب القسام منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة.

وفي شرق خان يونس أيضا، تمكن مقاتلو القسام من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية.

كما قنصوا 6 جنود إسرائيليين، وحققوا فيهم إصابات محققة بالمنطقة نفسها، بحسب ما ورد في بيانين منفصلين.

الجزيرة نت

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