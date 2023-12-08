تقلبات جوية نهاية الأسبوع: وزارة الفلاحة تحذّر الفلاحين والبحّارة..



اصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الجمعة، بلاغا اوصت من خلاله المواطنين الفلاحين بتوخي الحذر وأخذالاحتياطات اللازمة وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائية على غرار السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية وكذلك البحارة بعدم المجازفة والابحار وأخذالاحتياطات اللازمة الى غاية تحسّن الأوضاع الجوية.

ويأتي ذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصدالجوي حول التقلبات الجوية المرتقبة ليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023 حيث يكون الطقس ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات أثناء الليل وتكون أحيانا غزيرة بولاية باجة وجندوبة وبنزرت، كما تتواصل الأمطار يوم السبت 09 ديسمبر 2023 بالشمال والمناطق الشرقية وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وبالجنوب الشرقي.