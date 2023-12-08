افتتاح مركز جديد لإيواء النساء ضحايا العنف بولاية تونس

افتتح، اليوم الجمعة بإحدى ضواحي ولاية تونس، مركز جديد لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن « الأمان » بطاقة استيعاب تبلغ 15 سريرا.

ويأتي مركز «الأمان » الجديد والثاني عشر من نوعه ليعزّز سلسلة مراكز « الأمان » الموزعة على العديد من ولايات الجمهورية لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن، والتي تناهز طاقة استيعابها 186 سريرا.

وأعلنت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج عن فتح ثلاثة مراكز جديدة في ولايات بنزرت وسليانة ومدنين في الثلاثي الأوّل من السنة القادمة.

وأوضحت ان احداث مركز « الأمان » بولاية تونس جاء باعتبار ان أكثر الاشعارات الواردة على الخط الأخضر « 1899″، والمتعلقة بحالات العنف ضد المرأة كانت بولاية تونس حيث بلغ عددها اكثر من 700 اشعار، مؤكدة وضع كل هذه المراكز على ذمة النساء ضحايا العنف اللواتي لديهن فقدان للسكن من جراء العنف.

وأكدت ان هذه المراكز التابعة لإشراف وزارة الاسرة بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، آوت 627 امرأة وطفلا خلال سنة 2022 وأمّنت لهم خدمات متنوّعة وقضّوا 14160 ليلة.