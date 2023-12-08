حادث اصطدام بين حافلتين لنقل العمال في بنزرت

جد عشية اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 حادث مرور على مستوى منطقة ميشو بغزالة بين حافلتي نقل خاصتين لنقل للعمال قادمتين من إحدى المصانع بماطر في اتجاه معتمدية غزالة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .

وتم تخصيص سيارتي إسعاف تابعتين لمصالح الحماية المدنية ومستشفى ماطر لنقل عدد من العمال للمستشفى المحلي بماطر لتلقي الإسعافات الأولية واصفا اصاباتهم بالمتوسطة والخفيفة وذلك قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى.

كما تولت مصالح الحرس الوطني تامين محيط المكان وإعادة حركة السير لطبيعتها بالتوازي مع فتح بحث في الحادث وأسبابه.