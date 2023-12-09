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عاجل/آخر مستجدات قضية محب النادي الافريقي عمر العبيدي..

2023/12/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير مواصلة النظر في القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الإفريقي عمر العبيدي إلى جلسة يوم 16 فيفري القادم في انتظار إجراء تحريرات مكتبية على الطبيب الشرعي وعدد من الشهود وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وتعود أطوار الواقعة إلى شهر مارس من سنة 2018 وذلك إثر انتهاء مقابلة للنادي الافريقي بملعب رادس في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث جدت مناوشات بين بعض أحباء النادي الافريقي والوحدات الأمنية خارج الملعب مما أدى الى وفاة عمر العبيدي غرقا بوادي رادس مليان.

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