عاجل/الحوثيون يعلنون منع مرور جميع السفن المتجهة الى اسرائيل..

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر.

وحذر الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في كلمة مصورة “جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل”.

وقال “إذا لم يدخل غزة ما تحتاجه من الغذاء والدواء ستصبح جميع السفن بالبحر الأحمر المتجهة لموانئ إسرائيل هدفا لقواتنا المسلحة أيا كانت جنسيتها”.