العاصمة: قضيّة سرقة تُطيح بمتحيّلين وتؤدي لحجز “كوكايين” وأموال مزيّفة وقطع أثرية (تفاصيل)

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاثنين، بان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، تعهدت بالبحث في قضية عدلية بموجب تعليمات النيابة العمومية بتونس موضوع “السرقة من داخل مقر إدارة” حيث تم الاحتفاظ بذوي الشبهة وإحالتهم على النيابة العمومية بتونس.

و بالتحري مع أحد المظنون فيهم اعترف باقترافه لعملية سرقة باستعمال التسور والخلع من داخل شركة بمشاركة نفرين آخرين.

وبتعميق التحريات الميدانية أمكن في مرحلة أولى ضبط أحد المظنون فيهما إثر تورطه في قضية أخرى موضوع “السرقة باستعمال الخلع والتسور من داخل شركة” وتم إحالته على النيابة العمومية بتونس بحالة احتفاظ والذي اعترف بدوره باقترافه لعملية السرقة المذكورة رفقة نفس الأشخاص.

وبمزيد التحري في شأنه تبين وأنه متحصن بالفرار بشقة بجهة العمران الأعلى تونس يتسوغها على وجه الكراء، وبالتحول الى المكان المذكور تم ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على بطاقة مهنية تابعة لموظف تولى شرائها من لدن نفر آخر مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دينار يقوم باستغلالها والاستظهار بها نظرا أنه محل 02 مناشير تفتيش من أجل “حمل سلاح بدون رخصة” صادر فيهما حكم بالسجن لمدة 20 سنة ومحل منشور تفتيش من أجل “تكوين عصابة”.

وبإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن القبض على بائع البطاقة بجهة لافيات تونس العاصمة رفقة نفر آخر محل تفتيش من أجل “التحيل”، حيث بتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة مهنية ثانية تابعة لموظف والذي أفاد أنه عثر عليها مُلقاة بالطريق ومن ثم أصبح يستغلها في تنقلاته للهروب من التتبعات العدلية (مورط في قضايا عدلية من أجل التحيل).

وبالتنقل الى مقر سكناه أمكن العثور على صحن بلوري به مخدر الكوكايين، و16 ورقة مزيفة من فئة 100 أورو، و16 ورقة مزيفة من فئة 1000 أورو، و70 ورقة مزيفة من فئة 500 أورو، ومخطوطة وقطعة معدنية يشتبه في كونهما أثري.

كما اعترف المعني بتعمده إخفاء مبالغ مالية بمنزله بجهة المرناقية (تم حجز 17800 دينار و11 ألف أورو متأتية من عملية تحيل على شخص أجنبي).

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.