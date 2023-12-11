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عاجل/ صدور نتائج التحاليل الجينية لجُثث لفظها البحر في جرجيس..

2023/12/11 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تلقت مصالح المحكمة الابتدائية بمدنين، ظهر اليوم الاثنين، نتائج تحاليل جينية لثلاث جثث، تمّ استخراجها منذ أيام بشواطئ معتمدية جرجيس، حسبما افاد به مصدر قضائي بالمحكمة الإبتدائية بمدنين لاذاعة موزاييك.
ووفق ذات المصدر، فان النتائج الواردة على المحكمة كلها سليية، حيث تعذر تحديد هوية الجثث بإعتبار تآكلها وتعفنها وفق تأكيد الطب الشرعي.
كا أكّد المصدر القضائي أنّ فرضية الغرق تبقى واردة وأنّ الجثث المستخرجة من البحر ليست لها علاقة بحادثة جرجيس التي راح ضحيتها 18 شاب وشابة أصيلي جرجيس.
يشار الى انّ المحكمة الإبتدائية بمدنين، تلقت من مصالح الطبّ الشرعي منذ شهر سبتمبر 2023، قرابة 43 نتيجة تحليل كلها سلبية بسبب التأكل والتعفن.
وقد أذنت النيابة العمومية بمدنين بدفن جميع الجثث بعد إتمام مختلف الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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