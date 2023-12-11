خلال أسبوع واحد: إحباط 147 عملية إجتياز للحدود البريّة وضبط 2001 مجتازين..

نشرت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الاثنين، بلاغا لحصيلة نشاط وحداتها خلال الاسبوع المنقضي من 03 إلى 09 ديسمبر 2023.

وافادت ادارة الحرس بان وحداتها تمكنت من إحباط 147 عملية إجتياز للحدود البرية وضبط 2001 مجتازا و05 منظمين ووسطاء و وعنصر مفتش عنه في قضايا الحق العام.

فيما تم إحباط 14 عملية إجتياز للحدود البحرية وضبط 305 محاولي اجتياز و34 منظم ووسيط و 31 عنصرا مفتشا عنه في قضايا الحق العام.

كما تم إتلاف 09 مراكب بحرية معدة لاستغلالها في الهجرة غير النظامية ونجدة مركب تعرض للغرق وإنقاذ 45 مجتازا أجنبيا وإنتشال جثة مجهولة الهوية.

وفي مجال التهريب والتجارة الموازية،تمكنت وحدات الحرس الوطني، خلال نفس الفترة، من إحباط 172 عملية تهـــريـب بقيمة مالية جملية للمحجوز قاربت 5 مليون و 500 ألف دينار

اما في مجال المحافظة على الأمن العام، فقد ام إلقاء القبض على 2545 شخصا مفتشا عنه في قضايا الحق العام وحجز 165 وسيلة محل تفتيش وحجز مخدرات مختلفة وإيقاف 46 شخصا وبقيمة مالية تجاوزت 52 ألف دينار.

كما تم حجز مشروبات كحولية وإيقاف 10 أشخاص بقيمة مالية قاربت 530 ألف دينارا وحجز 24 بندقية صيد غير مرخص فيها ومسدس و547 خرطوشة وإيقاف 07 أشخاص.