في نجاح جديد/اتصالات تونس تحُدث ثورة في عالم التكنولوجيا..الألياف بصرية بسعة تدفق “1 جيغا”..

في تفوق جديد لها في عالم التكنولوجيا نجحت شركة اتصالات تونس في اختبار التجربة النموذجية لأليافها البصرية سعة 1 جيغا وذلك بعد تسعة أشهر من حصولها على جائزة افضل منتوج لعام 2023 من خلال خدمتها رابيدو للألياف البصرية.

وقد كشفت اتصالات تونس خلال حفل اقامته بأحد النزل بالبحيرة يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 تحت اشراف المدير العام الأسعد بن ذياب وبحضور اطارات وأعوان من الشركة وعدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن النتائج الإيجابية للاختبارات النموذجية المنجزة لـ”سعة 1 جيغا”.

الاختبار أجري في عديد من جهات الجمهورية على غرار تونس الكبرى، سوسة وصفاقس لدى عدد من المؤثرين وهواة الألعاب الالكترونية الذين اعتبروا هذا التطور التكنولوجي نقلة نوعية في حياتهم اليومية على غرار “عزيزوس”.

وأكد المدير العام لشركة اتصالات تونس الأسعد بن ذياب في مستهل كلمته أن اليوم يعد يوما تاريخيا حيث اعلنت الشركة رسميا عن جاهزية شبكة الاتصالات التي تعتمد على كوابل الالياف البصرية والتي ستمكن الحرفاء من سرعة تدفق تصل الى “1 جيغا” في الثانية وفق تعبيره.

وذكر الأسعد بن ذياب أن اتصالات تونس هي أول مشغل كان قد أطلق في سنة 1994 الألياف البصرية و أول من ربط، في مستهل القرن الحالي، المؤسسات عبر خدمة الألياف، مضيفا انه بعد مضي 11 سنة من شروع إتصالات تونس، سنة 2012، في تسويق بضاحية سيدي بوسعيد، خدمة رابيدو للانترنات عبر الألياف البصرية بسعة تدفق 100 ميغابيت وبذلك تكون اتصالات تونس كذلك أول من يطلق الألياف البصرية بسعة تدفق 1 جيغا لحرفائها.

وبين بن ذياب أن الألياف البصرية بسعة تدفق 1 جيغا ستحسن من جودة وسرعة الابحار سواء للأشخاص أو للمهنيين خاصة بالنسبة لصانعي المحتوى الذين أصبح بامكانهم اليوم تحميل فيدواتهم دون الانتظار لفترة طويلة وفق تعبيره.

وتابع بن ضياء قائلا ” اليوم لدينا قناعة راسخة ان سرعة التدفق لا يمكن ان تؤمنها الا التقنيات التي تعتمد على الالياف البصرية بالاضافة الى التقنيات الراديواية ونحن في اتصاتلات تونس كان لدينا بعد نظر في هذا الجانب واليوم التجارب التي قمنا بها في مختلف جهات الجمهورية كانت تجارب مشرفة جدا والنتائج التي قدمناها نتائج حية على شبكتنا وشهادات لحرفائنا الذين قاموا بالتجرية والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الانجاز”..

و على صعيد آخر، ثمن بن ذياب الجهود التي تقوم بها الدولة و ترافقها اتصالات تونس في الادماج الرقمي عبر ربط كل التوتسيين أينما كانوا بالإنترنت… سواء،على الحدود أو في المناطق البيضاء..

كما اكد أن تونس يجب ان تكون في مستوى راقي وهذا نتيحة طبيعية لما تزخر به بلادنا واتصالات تونس من خبرات وكفاءات قادرة على تأمين خدمات ذات تدفق سريع وجودة عالية وفق تعبيره.