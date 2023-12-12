عاجل/ محامي عبير موسي يكشف تطوّرات جديدة

عقدت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، ندوة صحفية.

وتعتزم هيئة الدفاع عن موسي تقديم اشعارات بوجود جريمة تدليس وانتحال صفة لوزارة العدل وعميد قضاة التحقيق في حق خبير دولي في البحث الجنائي الرقمي تم الاستعانة بخدماته لإجراء اختبارات على هاتف منوبتهم، حسبما اعلنه عو الهيئة المحامي كريم كريفة في تصريح لموزاييك.

كما شدد كريفة أنه ستتم المطالبة بشهائده العلمية في البحث الجنائي الرقمي من أجل التثبت فيها قائلا إنه تم خرق الفصل 57 من قانون حماية المعطيات الشخصية متسائلا “من هي الجهة التي تريد معطيات موسي الشخصية خاصة وأن الخبير الذي تمت الاستعانة به غير مدرج في قائمة الخبراء العدليين وينشط في إطار شركة غير مقيمة في تونس وهو غير مقيم بتونس”.

ويذكر أن أطوار القضية تعود إلى يوم 3 أكتوبر المنقضي حيث تحولت عبير موسي إلى مكتب الضبط بقصر قرطاج من أجل تقديم طعون في 3 مراسيم رئاسية تتعلق بدعوة الناخبين إلى الانتخابات المحلية وتقسيم الأقاليم الجديد أين تم الاحتفاظ بها ثم ايداعها بالسجن بتهمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.