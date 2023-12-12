غدا الأربعاء: انقطاع المياه في 4 ولايات لأكثر من 24 ساعة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه في عدة مناطق بولايات تونس وزغوان ونابل، وبجميع معتمديات ولاية بن عروس لأكثر من 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيكون يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بالوردية 5 وحي النور وحي ابن سينا والمروج2 وجبل الجلود وسيدي فتح الله من ولاية تونس وعلى كامل معتمديات ولاية بن عروس وحي سلتان ومدينة سليمان وفندق الجديد من ولاية نابل وجبل الوسط وبئر مشارقة من ولاية زغوان.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة منتصف النهار من يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.

وأوضحت “الصوناد” أن انقطاع المياه يعود إلى برمجة أشغال لإصلاح عطب طرأ اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر1400 مم نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى ساحة الشهداء.