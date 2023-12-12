سوسة: العثور على جثّة شاب ملقاة في شاطئ خزامة

تم فجر اليوم الثلاثاء العثور على جثة شاب ملقاة على شاطئ البحر بجهة خزامة يرجّح أن البحر قد لفظها.

حيث أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها وسام الشريف في تصريح لاذاعة الديوان، ان أحد الأشخاص قدّم نفسه كشاهد، وقال إنه شاهد مجموعة أشخاص بصدد الخروج عبر ذات الشاطئ في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة تضمّ 18 شخصا، ويرجّح ان يكون المتوفى من بينهم.

وتمّ اثر ذلك الاذن بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل ومباشرة الأبحاث مع إسناد قاضي التحقيق لانابة لإحدى الفرق الأمنية المختصّة لمواصلة الأبحاث.