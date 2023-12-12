تركيا: القبض على رئيس نادي لكم حكما وتعليق الدوري إلى أجل غير مسمى

ألقت السلطات التركية القبض على رئيس نادي أنقرة غوجو التركي فاروق كودجا بعد لكمه حكما في وجهه عقب نهاية مباراة بالدوري المحلي، وقد أبلغ الحكم الشرطة أن كودجا هدده بالقتل.

علق الاتحاد التركي لكرة جميع مباريات الدوري المحلي بمختلف الدرجات إلى أجل غير مسمى، عقب حادثة الاعتداء على حكم مباراة نادي أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، مساء الاثنين.

وقام فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوجو بلكم الحكم خليل أوموت في وجهه وذلك بعد نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97، أمس الاثنين.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة “تي.آر.تي” قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

واقتحمت جماهير أنقرة غوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة.