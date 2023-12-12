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تواتر الهزّات الأرضية في تونس: مسؤول بمعهد الرصد الجوي يوضّح..

2023/12/12 أهم الأخبار, تونس, متفرقات

اعتبر كاهية مدير الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي خير الدين العطافي، ان تواتر الهزات الأرضية في تونس، مسألة عادية.
وأوضح العطافي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء، ان ”المحرك الأساسي للهزات في تونس يكمن في صدوع نشطة لا ‘محرّك حدود صفائح’، وتستطيع أن تبرز على السطح أو في عمق الأرض، ولكن لها نشاط وحركية تتولد عنها بعض الرّجات الخفيفة..”
واعتبر أن تونس من الناحية الجيولوجية ليست ”مكانا مفضّلا” لتواتر زلازل متعددة في مدة زمنية قصيرة مقارنة باليابان وأندونيسيا لأنها مرتبطة بحدود الصفائح وهي المحرك الأساسي لزلازل متفاوتة القوة .
يذكر أن محطّات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت رجّة أرضية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، على الساعة 12 و31 دقيقة بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 3.4 درجة على سلم رشتر بالمركز الذي حدّد حسب التحاليل الأولية بـ 36.91 درجة خطّ عرض وبـ 10.38 درجة خطّ طول، وذلك قبالة ساحل سيدي بوسعيد من ولاية تونس، وقد شعر بها مواطنو مدنية تونس.

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