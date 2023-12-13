عاجل/الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط متّجهة نحو قناة السويس..

قال مسؤول أمريكي إن “صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أخطآ إصابة ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب اليوم الأربعاء”.

وقال المسؤول، إن “سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث. وقال المسؤول إن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم”.

وذكرت وكالة “الأسوشيتدبرس” أن “السفينة المستهدفة، وهي ناقلة نفط وكيماويات ترفع علم جزر مارشال، كانت متجهة شمالا باتجاه قناة السويس قادمة من الهند، وعلى متنها طاقم أمني مسلح”.

ووسعت الهجمات الأخيرة الحملة التي يشنها الحوثيون لاستهداف سفن بالقرب من مضيق باب المندب، ترتبط بعلاقات واضحة مع إسرائيل. ويأتي الهجوم أيضا بعد إصابة صاروخ أطلقه الحوثيون مساء الاثنين ناقلة ترفع علم النرويج في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بالقرب من مضيق باب المندب.

وكالات