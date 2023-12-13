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سعيّد: بسبب سهو إداري.. مواطن لم يتمكّن من وثائق إثبات جنس ابنته المولودة في 2016!

2023/12/13 أهم الأخبار, تونس, سياسة

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 في قصر قرطاج، برئيس الحكومة احمد الحشاني.
وقال رئيس الدولة ان عددا من المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية، وهي مسالة هامة بالنسبة لسائر المواطنين.
وتحدث قيس سعيد اوضاع وصفها بالغريبة، مؤكدا انه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى، من بينها شكاية بلغته من احد المواطنين من ولاية زغوان، منذ يومين، والذي رزق بابنة منذ 2016 ولكن ضابط الحالة المدنية سهى عن ذكر جنس المولود.
واضاف سعيّد ان هذا المواطن توجّه الى كل المصالح من وزارات ومحاكم، رغم انه يحمل شهادة من مستشفى زغوان بكون جنس المولود هو انثى.
وتابع سعيّد انه يتلقى يومسيا عشرات الشكاوى التي كان من المفترض ان تتولاها المصالح المختصة، وهو ما يعني وجود امر غير طبيعي داخل الادارة، حسب تعبيره.

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