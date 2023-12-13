سعيّد: أعرف انهم مازالوا يقفون وراء اطراف داخل الدولة.. ومن ينتظر فلينتظر خارج الادارة والدولة

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في اجتماعه اليوم الاربعاء برئيس الحكومة احمد الحشاني، على ضرورة تطهير الادارة.

وقال رئيس الدولة انه على المسؤولين ان يتحملوا مسؤولياتهم كاملة والا فلا مكان لهم في الدولة.

وتحدث رئيس الدولة عن احتجاجات وصفها بالكاذبة والتي تتخفى وراءها لوبيات.

وتابع: “اعرف انهم مازالوا يقفون وراء اطراف داخل الدولة واجهزتها والجمعيات فضلا عن ارتمائهم في احضان الخارج لانهم عاشوا على العمالة ويعتقدون انهم يقدرون على الشعب التونسي بارتمائهم في احضان الخارج.. سيادتنا لن نفرط فيها”.

واكد سعيّد انه في كل يوم يكتشف ملفات فساد كان من المفترض ان يتم الحسم فيها من قبل الجهات المعنية ولكن لا جواب.

واشار رئيس الدولة الى وجود اطراف داخل الادارة تترقب الانتخابات، مشددا ان “الدولة التونسية ستستمر بغض النظر عن الاشخاص.. ومن ينتظر فلينتظر خارج الادارة وخارج الدولة”.