سعيّد: هناك ملف فساد كبير جدا يتعلّق بشركة كبرى.. ويوميا أتلقى عشرات الشكاوى من المواطنين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وقال رئيس الجمهورية إنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى من مواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة.

وتحدث قيس سعيد عن ”ملف كبير جدا في الرشوة والفساد يتعلق بشركة كبرى” مشددا على ضرورة تحمّل المسؤولين مسؤولياتهم ، وتطهير الإدارة التونسية..”

وتابع رئيس الدولة ”الملفات عديدة ، وهناك احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات.. وأعرف أن هذه اللوبيات مزالت تقف وراء عدد من الأطراف في الدولة والعديد من الأجهزة فضلا عن ارتماء هؤلاء في أحضان الخارج لأنهم عاشوا على العمالة..”.

وختم قائلا ”سيادتنا لن نفرط فيها.. ويوميا أكتشف ملفات فساد كان يفترض الحسم والبت فيها من طرف الجهات المعنية ولكن لا جواب.. فضلا على أن البعض يترقب الانتخابات.. إن الدولة التونسية ستستمر بقطع النظر عن الأشخاص ومن ينتظر فلينتظر خارج الإدارة وخارج الدولة..”