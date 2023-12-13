عاجل/ إلغاء العمل بالقرار الوزاري المتعلّق برخص وكلاء بيع السيارات

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في الإشكاليات المترتبة عن ايقاف إسناد تراخيص لوكلاء السيارات.

وتم خلال هذه الجلسة النظر في الاطار العام لتوريد السيارات، وأهم الاشكاليات المتعلقة برخص الوكلاء.

وبعد التداول تقرر الغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الاشكاليات الترتيبية المترتبة عنه.

كما تقرر تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموّردة.

وتم تكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية واستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في اطار التحول الايكولوجي، تشارك في صياغتها كل الوزارات المتدخلة.