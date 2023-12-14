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التوقعات الجوية لهذا اليوم..

2023/12/14 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الطقس اليوم الخميس بسحب كثيفة مع أمطار متفرّقة بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثمّ تشمل محليا الجنوب آخر النهار.

تهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب فهائج إلى محليا شديد الهيجان ليلا بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض ملحوظ حيث تتراوح القصوى بين 10 و15 درجة بالشمال وفي حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية، وبين 17 و23 درجة ببقية الجهات.

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