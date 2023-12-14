في العاصمة/الكشف عن شبكة مختصة في ترويج مخدر الكوكايين تنشط بالملاهي الليلية..



في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات خاصة منها مخدر الكوكايين بالملاهي الليلية بالضاحية الشمالية بالعاصمة والأحياء الشعبية على غرار حي هلال بالعاصمة.

على إثر توفر معلومات لدى اطارات وأعوان مصلحة فرق مكافحة المخدرات بالادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها تزعم أحد الانفار من جنسية إحدى الدول المجاورة قاطن جهة برج الوزير أريانة لشبكة ترويج مخدرات تنشط بالملاهي الليلية بالضاحية الشمالية و الاحياء الشعبية خاصة بحي هلال رفقة صديقته تونسية قاطنة حدائق قرطاج تونس، حيث بنصب كمين للمعني بعد عملية متابعة ميدانية دقيقة تم القاء القبض عليه رفقة صديقته.

بالتنقل الى منزله بالتنسيق مع النيابة العمومية الكائن جهة سكرة أريانة تم حجز:

– 250 غ من مخدر الكوكايين

– عدد 4 سجائر محشوة بمخدر القنب الهندي

– عدد 07 اقراص مخدرة.

– ميزان الكتروني.

– مبلغ مالي قدره 6000 آلاف دينار

– مبلغ مالي 1250 دولار.

– عدد 04 هواتف جوالة.

– مجوهرات متمثلة في خاتم يحتوي على احجار كريمة و براسلي و موتيف من المعدن الاصفر من نوع رولاكس.

– عطورات ونظارات فاخرة.

بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بهما والابحاث جارية على صعيد الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات لضبط بقية افراد الشبكة.