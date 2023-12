وفاة نائب تركي بعد خطاب ناري انتقد فيه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب (فيديو)

توفي النائب التركي عن حزب السعادة، حسن بيتماز، اليوم الخميس، بعد أن أغمي عليه، الثلاثاء، خلال إلقائه خطابا أمام البرلمان، انتقد فيه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وتعرض بيتماز (53 عاما) لأزمة قلبية بعد إلقاء خطابه، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة سقوطه أرضا، ولوحظ وجود لافتة بجانبه مكتوب عليها “إسرائيل قاتلة”.

وكان خطابه الناري ينتقد علاقة حزب العدالة والتنمية الحاكم بإسرائيل، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.

وقال زعيم حزب السعادة إن بيتماز انهار بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأصيب رأسه عندما سقط، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في منشور على أكس، عن وفاة بيتماز، وهو عضو البرلمان عن “حزب السعادة الإسلامي”.

وقال قوجة “لم يتم إنقاذ، حسن بيتماز، على الرغم من كل التدخلات التي تمت في وحدة العناية المركزة في مستشفى أنقرة بيلكنت، حيث عولج، وتوفي اليوم الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي. رحم الله نائبنا وأتقدم بالتعازي لأسرته وكل محبيه وخاصة حزب السعادة”.

Turkish MP Hasan Bitmez, who suffered heart attack after saying those who enable Israel can’t escape “Allah’s wrath,” has died in hospital pic.twitter.com/z7JknOSLqX

— BNO News (@BNONews) December 14, 2023