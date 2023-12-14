حجز أكثر من 3 أطنان من البطاطا في القصرين

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، 3545 كيلوغراما من مادة البطاطا، كانت على متن شاحنة على ملك شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة، وذلك بالتنسيق مع فرقة الأبحاث بسبيطلة.

وتم، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الخميس، رفع مخالفة اقتصادية ضد صاحب الشاحنة، من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2010.

وسيقع، وفق المصدر ذاته، إعادة ضخ مادة البطاطا التي وقع حجزها، بالمسالك القانونية وإيداع المبلغ المالي بالخزينة العامة للدولة.