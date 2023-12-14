عبد المجيد تبّون يتلقى رسالة خطيّة من محمود عبّاس

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة خطية من نظيره الفلسطيني محمود عباس، بشأن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: “تلقى الرئيس عبد المجيد تبون، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس، تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان السافر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال”.

وجاء ذلك خلال “استقبال خص به الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية جبريل الرجوب”. فيما أعرب المسؤول الفلسطيني عن “عظيم الشكر وبالغ تقدير الدولة الفلسطينية، قيادة وحكومة وشعبا، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري على موقف الجزائر الثابت والأصيل في دعم القضية الفلسطينية”.

كما ثمن المسؤول الفلسطيني “عاليا الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، ووجاهة جهوده ومساعيه من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر رسمي، في وقت سابق، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف على قطاع غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ69، تواصل قوات الاحتلال قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة لجيش الاحتلال أسئلة بشأن جدوى التوغل البري.