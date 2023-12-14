خطير/ منتدى الحقوق: حالات انتحار وموت مُستراب في صفوف التونسيين بمراكز الاحتجاز في إيطاليا

كشف المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن 53% من إجمالي الذين مروا بمراكز الاحتجاز بايطاليا خلال الخمس سنوات الأخيرة هم تونسيون.

وبين بن عمر بأن اكثر من 65% من الاشخاص الذين تم ترحيلهم من إيطاليا سنة 2022 هم تونسيون يتم ايصالهم الى مطار النفيضة او مطار طبرقة دون حضور وسائل الاعلام والمجتمع المدني مضيفا أن الدولة التونسية تخفي ذلك.

وبيّن بن عمر في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس، ان عديد التونسييت في هذه المراكز تعرضوا لانتهاكات عديدة نتج عنها عدد من حالات الموت المسترابة ومحاولات انتحار بل حالات انتحار عديدة، فضلا عن جملة من الانتهاكات الاخرى التي تعرض لها عديد التونسيين حال وصولهم إلى السواحل الايطالية.

وجدد بن عمر الدعوة إلى السلطات الايطالية لاحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، لافتا إلى قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الذي ادان الحكومة الايطالية نتيجة الاحتجاز القسري للمهاحرين التونسيين وعمليات الترحيل القسري.

كما دعا بن عمر السلطات التونسية إلى مزيد ضمان حقوق وكرامة المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون الى إيطاليا وايقاف مسارات التعاون التي توفر غطاء قانونيا لايطاليا للقيام بعمليات الترحيل القسري للتونسيين من أراضيها.

وجاء هذا التصريح، على هامش عرض فيلم وثائقي بقاعة الريو بالعاصمة انجزه ثلاثة صحفيين ايطاليين حول ظروف احتجاز المهاجرين في مراكز الترحيل الايطالية وحالات الموت المسترابة داخلها، بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود.