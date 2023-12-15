عاجل/أول تعليق من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات على القرار الوزاري الجديد..

قرّرت رئاسة الحكومة الغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الاشكاليات الترتيبية المترتبة عنه، وذلك خلال جلسة عمل وزارية الأربعاء 13 ديسمبر 2023 خصّصت للنظر في الإشكاليات المترتبة عن ايقاف إسناد تراخيص لوكلاء السيارات.

وفي هذا الإطار، تحدّث رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء و مصنعي السيارات إبراهيم الدبّاش اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، عن ما وصفها بالصعويات التي يعاني منها القطاع منذ سنة 2013 بعد إيقاف الحكومة في تلك الفترة إسناد التراخيص لوكلاء السيارات نظرا لانتشار وكالات السيارات بشكل كبير بعد الثورة، وخاصة المتعلقة بالسيارات الآسيوية .

وبين الدباش في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ المستفيد من القرار الحكومي الأخير هو المستهلك نظرا للمنافسة التي سيعرفها القطاع بعد الغاء هذا القرار، وما يعنيه من تكثيف عدد علامات السيارات في السوق والتي عددها حاليا 50 علامة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة مراجعة كراس الشروط التي تمت صياغتها منذ التسعيات في ظل الثورة الكبيرة التي يعرفها القطاع في العالم.

وأشاد بتشجيع سلطة الاشراف على اقتناء السيارات الكهربائية في تونس، في المقابل دعا الى تهيئة البنية التحتية لذلك.