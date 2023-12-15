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هام/انطلقت اليوم عملية البيع..أول تجربة تذوق لزيت الزيتون الجديد..هذه النتيجة..

2023/12/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أجرى موقع “المصدر” صباح اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 تجربة تذوق لزيت الزيتون الجديد الذي قررت وزارة الفلاحة بيعه بـ15 دينار للتر الواحد وفعلا أثبتت تجربة التذوق ان الزيت بكر و رفيع وجديد وطعمه لاذع.

ويذكر ان الحكومة قد اطلقت برنامج وطني لاستهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز الموجهّ للسوق الدّاخليّة بأسعار تفاضليّة 15 دينار للتر الواحد بامر من رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى يتمكن التونسيين من شراء زيت الزيت الزيتون نظرا لغلاء اسعاره هذه السنة.

وبداية من صباح اليوم أصبح متاح للمواطنين في المساحات التجارية الكبرى والصغرى والمتوسّطة في قوارير ذات سعة 1 لتر بسعر قدره 15 دينار وهو منتوج الموسم الحالي وخاضع لمراقبة مخابر الديوان الوطني للزيت الذي يضمن نوعيته وجودته.

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