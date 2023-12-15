كأس الأمم الإفريقية “كان 2023” : طرح التذاكر للبيع عبر الشبابيك

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم امس الخميس عن طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان-2023” بكوت ديفوار، للبيع عبر الشبابيك.

وأوضح الاتحاد الافريقي في بيان على موقعه الالكتروني أن هذه العملية ستمكن جمهور كوت ديفوار من اقتناء التذاكر على عين المكان بالنسبة لهذه البطولة القارية التي ستنطلق يوم 13 جانفي المقبل .

وأضاف أن أسعار التذاكر تتراوح ما بين 5.000 فرنك إفريقي (حوالي 8 دولارات) للفئة الثالثة، و10.000 فرنك إفريقي (حوالي 16 دولارا) للفئة الثانية، و15.000 فرنك إفريقي (حوالي 24 دولارا) للفئة الثالثة.

وحسب (الكاف) فقد تم اختيار 12 مدينة إيفوارية لبيع التذاكر، وهي ياموسوكرو وبواكي وكورهوغو وسان بيدرو وغراند بسام وكوكودي وبلاتو وبينغرفيل وسونغون وأنياما ويوبوغون وأدجامي.

وأشار الى أنه بالنسبة لمرحلة بيع التذاكر عبر الإنترنت، التي تم إطلاقها في 9 نوفمبر الماضي، فقد تم بيع أكثر من 30 ألف تذكرة، مضيفا أن عملية البيع عبر الإنترنت لا تزال متاحة للمشجعين خارج كوت ديفوار.