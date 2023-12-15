هيئة الدفاع عن محمد الزواري تُطالب بتسمية هذه الأنهج بالعاصمة باسم الشهيد

أصدرت هيئة الدفاع عن ملف الشهيد محمد الزواري اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، بيانا بمناسبة الذكرى السابعة لجريمة الاغتيال.

و طالبت هيئة الدفاع بتشكيل لجنة وطنية من الحقوقيين والمحامين والمهندسين والمؤمنين بقضية تحرير الارض من الاحتلال والاستيطان لمتابعة ملف الشهيد.

كما طالبت بتسمية نهج باريس او نهج شارل ديغول بتونس العاصمة باسم الشهيد محمد الزواري تكريما له واعترافا لما قدمه من اجل المقاومة في فلسطين.

ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية لفتح تحقيق جدي في من تورطوا بالمشاركة في جريمة الاغتيال ومحاسبتهم واحالتهم على القضاء الى جانب مطالبة السلطات التونسية بمنح الجنسية التونسية لارملة الشهيد محمد الزواري.

وطالبت هيئة الدفاع بانصاف الشهيد محمد الزواري وانصاف عائلته وجميع الذين آمنوا بقضية تحرير الارض ورد الاعتبار اليه ومنحه المكانة الرفيعة التي هو جدير بها.